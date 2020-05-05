7-Eleven印花換8款有蓋迪士尼玻璃碗　教你低成本換購攻略

7-Eleven又有印花換購產品活動了！這一次推出迪士尼系列的玻璃碗，一套共八款，各位Fans又是時候儲印花了。除換購日期外，《開罐 Opener》亦為大家計計數，看看到底怎樣換購最抵！

這一次的迪士尼「奇幻玻璃瓶」系列，推出共八款的玻璃碗連竹蓋，除了台柱米奇米妮，更有公主系列及特別版小白！這一次的換購方式有點不一樣，待會小編會解釋！現在先睇睇款式！

（7-Eleven）

👇👇👇點擊睇8個款式👇👇👇

+ 8 + 7 + 6

這次的玻璃碗有配竹蓋，玻璃碗可以疊放，讓大家除了可以放進雪櫃保存食物，亦可以放入微波爐翻熱，不過大家就要注意，只有玻璃碗可以入微波爐，竹蓋不可以叮哦！此外，玻璃碗亦不適用於洗碗碟機、焗爐及明火。

這次換購方法有別於以前，即刻睇睇怎樣才換得到！

👇👇👇即睇最新換購方法及換購日期👇👇👇

+ 9 + 8 + 7

😍換購小攻略！

這一次一定要加錢換購，不能憑印花免費換走玻璃碗，大家可以「印花x5+$35」換一個，或「印花x8+$55」換兩個，《開罐 Opener》即刻為你計計數，到底哪一個方案比較划算！

👍【換購方法1】5個印花加$35換購

經記者計算，最少需要$60（單一消費）就可獲得5個印花，另加$35換購一套。

成本：每一個玻璃碗$95

👍【換購方法2】8個印花加$55換購兩套

經記者計算，最少需要$90（單一消費）就可獲得8個印花，另需要加$55換購兩套。

成本：每一個玻璃碗$72.5

【小編建議】如果有興趣換齊一整套，最低成本換購的方式為「印花x8+$55」一次換兩個，建議大家一次買夠金額再換，這樣最抵！