【母親節2020】難忘韓劇中的9種經典媽媽　你的母親又屬哪一種？

「媽媽」，是每套劇集、電影中不可或缺的角色。趁著母親節的來臨，《Opener》與大家細數韓劇中9種經常出現的媽媽類型，例如《繼承者們》裡面金嘆的媽媽是「專制財閥」、《又‧吳海英》吳海英的媽媽是「典型韓國阿朱媽」,戲中母親們的性格特質，你又是否似曾相識？

《又‧吳海英》女主角吳海英（徐玄振飾）的媽媽，就是典型阿朱媽型媽媽。

《繼承者們》男主角金嘆（李敏鎬飾）的媽媽（金成鈴飾）就是專制財閥型媽媽。

韓劇《夫妻的世界》正在熱播中，池善雨（金喜愛飾）作為單親媽媽，除了要兼顧工作，還要面對前夫和昔日小三不斷挑釁，加上兒子不諒解她的處境，著實心力交瘁。

除了池善雨這種「女強人單親媽媽」之外，其實韓劇還有很多不同類型的媽媽角色。《Opener》與大家細數當中最常出現的9個類型，大家的媽媽又屬於哪一種？

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同場加映：歷代最佳韓劇選舉

各位劇迷心目中，最好看的韓劇是哪一部？早前，外國網站The Ranker舉行投票，讓劇迷票選歷代最佳韓劇，當中不少經典韓劇如《繼承者們》、《來自星星的你》亦榜上有名。

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