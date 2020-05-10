性愛那些事#49｜清水健靠深蹲突破聖人模式？　3步助你床上再出發

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

聖人模式，是指男生在射精之後，對身邊的所有刺激都置若罔聞，也就是男生的回復，重新上彈的時間。聖人模式是不少男生的困擾，總是阻礙他們床上再出一發，有時候冷卻時間太長，更對性生活造成影響。

突破聖人模式，一放七次不是夢？

情趣女王SallyQ指出，聖人模式對AV男優來說，是工作上的最大阻礙，因此他們的意見十分有參考價值。她引述了著名AV男優清水健的書本內容，教大家3步突破聖人模式。

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男士不舉的原因有好多，當中最難解決的是心理因素。情趣頻道主找人芝芝指出，男人的心理障礙，很多時是由女生無意間造成的，如果不想自己的伴侶「出事」，女生千萬別做這幾件事！

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