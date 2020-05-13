5大室內遊樂場重開優惠　SuperPark$99起　開罐獨家攀石減$100

政府調整抗疫措施後，指定娛樂場所可以重開，不少室內遊樂場都在5月8日重新開放營業，更推出優惠吸客。《開罐 Opener》整理出5個近日重開的室內遊樂場，趁這幾日天陰陰想落雨打風，不如就去室內遊樂場玩玩！

最近又有颱風接近，最好留在室內！不少室內遊樂場重開都推出優惠吸客，《開罐 Opener》為大家精選5大室內遊樂場，其中更有獨家優惠！

Just Climb有多幅石牆，無須安全帶自由攀爬。（資料圖片）

【1】Just Climb Opener獨家優惠減$100！

Just Climb是室內攀石中心，大家可以在這裡一站式借用器材、攀石鞋，就算新手都可以一嘗攀石滋味！重開後，Just Climb兩間分店都有入場人數限制，更會在網頁上顯示各分店的即時人數，對外租借的攀石鞋會每日消毒。

這一次重開，Just Climb特別提供獨家優惠給《開罐Opener》讀者！原價328元的新手抱石班，現時《開罐Opener》讀者可以228元報名！包攀石鞋租用、一小時專業導師指導以及全日任玩，不過一定要上網輸入優惠碼預約。

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【Just Climb】 地址：新蒲崗太子道東706號太子工業大廈地下D室 電話：3561 7868

【2】SuperPark 大型籃球機瀡滑梯

SuperPark位於奧運站附近，佔地45,000呎，主打超大型遊戲，六米高的高速瀡滑梯、攀上八米高牆都超級刺激。這一次重開，將會大幅減少七成入場人數，每一個時段最多有百多人進場，除返開每人都有至少二百呎的獨立活動範圍，而且在場內遊玩都必須戴上口罩。

多種大型遊戲設施。（資料圖片）

遊玩時段重新編排，有指定時間進出場地。以往有不少時段選擇，但重開後為方便清潔及保持場地衞生，每時段現只有兩小時，最新門票價格是每時段120元（未連必須購入的全新防滑襪子，售15元），星期一至日都同價。如果都嫌太貴，現時SuperPark有限時優惠套票，低至99元就可以玩一個Session！

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【Superpark大型室內遊樂場】 地址：香港九龍海輝道18號一號銀海地下 電話：3611 0139

【3】Ryze彈床樂園 彈床遊戲減肥必備！

邊玩邊減肥的彈床遊戲都是不少人最愛！Ryze彈床樂園正價$200任玩90分鐘，重開之後推出400元長期月票優惠，可以30天內每日任跳90分鐘！只要於30日內進場多於兩日，就已經返本！

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疫情關係，Ryze彈床樂園將所有店內梳化保持社交距離，並於每天閉園時徹底消毒園內設施。客人入場前亦需探熱，發燒的客人有可能被拒進場。

【Ryze彈床樂園】 地址：北角渣華道321號柯達大廈3樓 電話：2337 8191

【4】Running Games 體驗韓國綜藝遊戲

佔地35,000呎的Running Games最近都重開，除了有大型War Game場地，都有不同類型的合作遊戲，大家在這裡可以體驗韓國綜藝《Running Man》中的經典遊戲如經典撕名牌。

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+ 8 + 7 + 6

成人門票價格原價為390元，現時有限時優惠，湊滿8人可以每位298元的價錢遊玩，湊滿10人則可以每位240元的價錢遊玩。大家在場內必須戴上口罩，而有關限聚令，Running Games表示，所有玩家在休息區只限8人一張檯。

【Running Games】 地址：九龍紅磡民裕街41號凱旋工商中心一期3樓A室 電話：5593 1339

【5】Verm City 新手都可以大玩特玩

同為攀石樂園的Verm City亦於5月8日重開，這裡分成遊玩性質較高的「Clip N Climb」區域，以及專業性質較高的「Rock Climbing」區域。「Clip N Climb」區域有多個刺激遊戲，比較適合新手去玩。

「Rock Climbing」區域適合經驗者。（Verm City官方網頁）

價格如下：「Clip N Climb」區域180元（星期一至五全日任玩）、250元（星期六、日全日任玩）、「Rock Climbing」區域250元（全日任玩）。不過大家留意返，需要付40元租借適用攀石鞋。

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