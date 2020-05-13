新冠肺炎│韓國梨泰院3件你不知道的事　20多年前曾發生駭人命案

位於韓國首都首爾的梨泰院，今年可說是超高討論度的地點。年初有劇集《梨泰院CLASS》的帶動，最近又有「梨泰院夜店群組」再度爆發新型冠狀病毒的事件，至今已經有超過一百宗相關確診個案。大家對梨泰院的了解又有幾深？《Opener》為大家整理3件關於梨泰院的事，20多年前那裡曾經發生過一宗駭人的殺人案，兇手更是在2016年才落網。

梨泰院位於韓國首都首爾，是一個很多外國人聚集的地方。有去過梨泰院的人應該知道，無論是賣衣服的小店、還是餐廳，大部份開在梨泰院的店舖，店主和客源都是外國人。除此之外，那裡還有很多充滿外國風情的酒吧、夜店，每逢萬聖節、聖誕節、新年等西方節目，那裡都會變得非常熱鬧，和香港的蘭桂坊十分相似。

韓劇《梨泰院Class》就是以梨泰院為背景

今年年初，韓劇《梨泰院Class》熱播，令不少人關注梨泰院這個地方。最近，梨泰院一間夜店更爆出新冠肺炎集體感染，相關的確診個案已經超過100宗。關於梨泰院的事，你又知道多少？《Opener》為大家整理3件關於梨泰院的事件，20多年前，那裡曾經發生過一宗超駭人的殺人案，相隔19年才成功將疑兇緝拿歸案！

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