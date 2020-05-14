日本Cosplayer示範胸部「自己動」　網民：原來女生練胸肌超有用

女生健身時，通常集中鍛鍊腰腹及臀腿部位，很少鍛鍊胸肌，以為沒此需要，但事實正好相反！

近日日本人氣Cosplayer 伊織萌（伊織もえ）於Twitter示範如何利用胸肌讓胸部自己動起來，令網民讚嘆女生練胸肌的作用。

（Twitter@moe_five）

以好身材及可愛外表吸納過百萬粉絲的伊織萌，不時會於網上分享自己Cosplay及寫真拍攝的花絮。昨日（13 日）於Twitter分享以胸肌讓胸部自己動起來的片段，令一眾網民讚嘆不已。

該影片隨即於Twitter瘋傳，不少網民表示「超強的胸肌」、「第一次看女生這樣抖起來」、「有生命的胸部」。

亦有網民列出女生鍛鍊胸肌的好處，如增加胸部彈性、線條，最重要是讓乳房下長出肌肉，變相令胸部看起來更大！難怪伊織萌的身材這麼好，原來是因為日子有功！

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沒想到胸肌對女生這麼重要，女生們不妨也試試練起來吧！不過也要找找適合自己的鍛鍊方法以及配合飲食！

同場加映：【多圖】日本補習社廣告美少女爆紅 童顏加隱性巨乳俘虜萬千網民

早前有一位曾為補習社拍攝廣告小冊子的美少女成為網上熱話，全因有網民發現她不但擁有可愛童顏，原來還隱藏著驚為天人的好身材...

這位少女一度於Twitter引起網民熱議。（Twitter@NaNa7_M7）

寫真界新星

這位美少女是來自廣島的寫真界新星 寺本莉緒（Rio Teramoto），現年18歲，身高150cm，擁有G Cup身材，有「廣島大砲」之稱。

去年參加「Miss Magazine」大賽，獲得相當於亞軍的「Miss Young Magazine」，憑著童顏巨乳火速竄紅，以上補習社廣告就是她走紅前所拍攝的。重點是，當她隱藏好身材時，看起來是位清純可愛的美少女，完全看不出內裡這麼有料！

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當她解放好身材拍攝寫真時，簡直教人難以置信。不少網民留言表示超震驚，大讚「最喜歡這種隱性巨乳了」、「我要去補習了」、「補習社有點熱」、「現時的孩子發育真好。」

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