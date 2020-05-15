目露凶光卻炮製少女心料理　日本強悍女摔角手反差萌意外爆紅

正所謂人不可貌相，人的喜好與個人外表形象並沒有必然關係，就算是粗獷豪邁的大姐頭，也可以有顆溫柔的少女心，就如近日於日本爆紅的女摔角手 世志琥。

近期因為新冠肺炎疫情影響，不少人在居家防疫期間分享生活點滴，其中女摔角手 世志琥則成為大眾焦點，全因她的料理風格與兇狠外表完全不相符...

（Twitter@yoshiko_sead）

世志琥今年26歲，是走兇狠路線的摔角手，與可愛偶像派的選手完全不同，亦曾奪得不少冠軍腰帶。

由於日本進入緊急狀態，所有比賽都取消或延期，留在家中沒事幹的世志琥開始製作煮食教學影片，料理期間不時目露凶光，旁述講解亦像摔角手般咆哮，但出來的成品竟全是充滿少女心的可愛料理，超大反差令網民大為震驚。

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世志琥的料理影片馬上於Twitter瘋傳，全數皆衝破百萬觀看次數，不少網民表示驚嘆，留言「戰鬥力跟女子力是不是成正比」、「這反差太大了吧」、「笑容很棒！」。

別看她素顏這麼兇，其實化妝後也十分有女人味！

（Twitter@yoshiko_sead）

說不定世志琥退役後可以轉型當料理KOL呢！

同場加映：

最近日本有位媽媽炮製的便當引起網上熱話，以一雙巧手高度還原各動畫中的角色，簡直令人不捨得吃！

（Instagram@you.stance_ing）

這位媽媽叫Riyu（りゆ），育有一兒一女，經常於網上分享為家人製作的便當，其精美程度簡直可達藝術等級，她的Instagram帳戶現已有6.6萬名粉絲。

在她的鬼斧神工下，各種動畫角色，如《鬼滅之刃》、《蠟筆小新》、《反斗奇兵》等作品都完美呈現於便當盒中！

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看全文：日本媽媽炮製神級便當 超靚動畫角色網民大讚：不捨得吃！