日本都市傳說6個景點有戀愛詛咒！東京迪士尼上野公園情侶慎入！

開罐
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日本一直流傳很多離奇都市傳說，雖然大多沒有科學根據，但當中細思極恐的部分才最為人津津樂道。有「港人鄉下」之稱的日本，是每對情侶外遊必到國家，但網上有傳聞指有6個熱門景點，例如港人常去的東京迪士尼，竟然暗藏分手詛咒，一不小心做錯事便會落得悲慘下場！

東京迪士尼樂園是拍拖勝地，不少男女都會選擇在紀念日到此約會，然而打卡熱點的灰姑娘城堡原來隱藏一個極容易中招的分手詛咒！其實日本還有不少類似的分手毒咒地點， 究竟是真是假？

猜猜上面哪一張照片的構圖犯了迪士尼分手禁忌？（「TDR_PR」「Dis_mono」Twitter圖片）

《開罐Opener》記者整合了日本6個港人情侶最愛去，同時流傳著「到過必分」都市傳說的地方，點擊下圖看有哪些熱門景點要小心慎入👇👇👇😱

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同場加映：分手元兇是自己 10大情侶間不能開的玩笑😇

「嘢可以亂食，說話唔可以亂講」，熱戀中的情侶更加深明這個道理。有網民在微博上接力分享「#情侶之間哪些玩笑不能開」，以下10大地雷話題，求生慾100分的你又有否差點誤中陣亡？看下圖👇👇👇

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