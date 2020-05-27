觀塘波鞋開倉實拍　NewBalance/NIKE/Timberland 劈價低至一折

觀塘Inspire Hub即日起會做戶外運動用品開倉，多款鞋款低至一折，更有行山必備運動Bra-Top、行山鞋等，記者為大家到場直擊，睇睇貨品款式多唔多，又齊唔齊碼！

即日起至6月1日，觀塘工業區的Inspire Hub將會舉行「上山．下海．郊遊 Outdoor用品開倉」，當中Under Armour Bra-Top低至一折，有些產品不需100元就能入手。根據記者觀察，鞋款普遍尺碼都齊全，以女裝鞋為例，基本上每款都備有最大路的36碼至39碼，有些鞋款甚至有半碼可選。

多個經典鞋款，而且碼數齊全。（莊堅毅攝）

經典耐看鞋款New Balance、Timberland

記者到場為大家精選必買產品，就發現多個品牌都十分抵買，當中歷久不衰的Timberland經典Boots鞋款就大減一半有多，原價1790元減至699元。

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籃球迷必睇！Jordan波衫大減$1000

籃球迷必買的鞋款、精選波衫都大減價，當中原價2999元的Jordan波衫就大劈價1000元，減至1999元。而Leborn XVII籃球鞋款式，更由原價1699元減至699元。

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記者去過之後，就有幾個位想提提大家！雖然開倉地點位於觀塘偉業街，不過其實港鐵牛頭角站更加近！另外，大家要試穿鞋子尺碼，想準確試穿，就記得要穿平常常穿的襪子去試，而且試穿座位不多，大家要做好隨地試穿的準備。

🏠地點：香港九龍觀塘偉業街133號1樓全層 🏠日期：即日起至2020年6月1日 🏠時間：11:00 - 20:00