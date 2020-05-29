AEON荃灣重開變潮店　限定優惠Gregory袋款八折│附7款潮物推介

AEON荃灣店今日（29日）重新開業推出限定優惠，另增設美妝美容用品、寵物用品和潮流及戶外用品專區。Gregory、Herschel、Doughnut等潮流品牌袋款更低至八折！

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AEON荃灣店重新開業並推出限定優惠，另外亦增設美妝美容用品、寵物用品和潮流及戶外用品專區，其中背囊及手袋款式更佔了半層！在5月29日至6月10日重開優惠期間，更可享有8折至95折優惠。編輯精選以下7款潮流品牌抵買推介，看看有沒有你的心水！

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未重新裝修前的荃灣Aeon，坦白講貨品款式頗「街坊」，今次大執後，除了保留現有的超級市場、家品、家電和服裝部外，引入了兩間日本AEON品牌專門店，包括休閒內衣專門店「iC innercasual」及家庭生活用品專門店「HÓME CÓORDY」，潮流感up，應該可以吸引到年輕一族shopping。

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AEON荃灣店 地址：新界荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下至3樓全層 營業時間：超市: 08:30 - 22:30；一樓 (個人護理及寵物用品區): 08:30 - 22:30；其他: 10:00 - 22:30