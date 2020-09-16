台啦啦隊女神憑清純臉蛋登日本雜誌　制服難掩身材網民暴動狂讚

中信兄弟啦啦隊隊員峮峮（吳函峮）有「啦啦隊女神」之稱，不只在台灣有大批粉絲，甚至紅到日本，且不只一次登上日本漫畫雜誌《週刊YOUNG JUMP》封面，在當地被封為「台灣第一啦啦隊美少女」的她，近來在IG一連曬出多張穿著制服應援的美照，傲人身材及甜美臉蛋，再度成為眾人熱議亮點。

峮峮在IG一連曬出多張穿著制服應援的美照，再受網民熱議！（點擊大圖睇睇）▼▼▼

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中信兄弟早前於台中洲際主場迎戰富邦悍將，雖然最後以7比3分數敗北，但在看台上的峮峮依舊賣力應援，活潑又可愛的模樣，全被攝影師拍下並且轉播出去，萌翻不少球迷。

當晚，峮峮也在IG限時動態轉發電視播出畫面，以及在後台與隊友沛祺一起扭腰熱舞、錄製抖音的影片，並且一連PO出3張高清美照，制服背部印有名字「峮」字，一轉正面隨即對著鏡頭開心比YA，其中一張視角由下而上所拍的照片，更是突顯傲人上圍，雖然全身包緊緊仍藏不住好身材，吸引大票網友暴動狂讚，美照獲得不少好評。

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