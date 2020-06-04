尖沙咀開倉1折起！Vans大量鞋款3對$600　Kanken袋最平$200入手

又有開倉優惠！尖沙咀海港城有名牌時裝及運動品牌開倉大減價，Vans、Fjällräven 狐狸袋、Champion等多個時尚品牌以一折起發售，不少$200多就有交易。同場更有少女至愛花花品牌Cath Kidston特價發售，大量款式銀包只需$100!

開倉場內頗為寬闊，而且不少品牌都有提供椅子供試穿鞋子，非常貼心。（莊堅毅 攝）

Vans｜最多款式揀 多買多優惠

開倉由即日起至6月8日，於尖沙咀海港城舉辦開倉特賣場，據記者現場觀察所見，多個品牌中以Vans最為吸引，有多款T-shirt和外套，鞋款亦有大量款式，而且存貨充足，熱門碼數如女裝37-38碼、男裝40-42碼仍有存貨。鞋款買得愈多愈平，不妨跟朋友夾單。

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Fjällräven狐狸袋｜震撼價$200經典款背囊

開倉另一震撼優惠，就是正價賣近$800的Fjällräven狐狸袋背囊最多減至$200！雖然定價$200的產品為陳列品，但整體新淨，值得入手！不過陳列品貨量不多，有興趣就要把握時間了！

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Champion｜6折優惠 款式夠Young

同場亦有Champion服裝6折優惠，而且多買多優惠，2件額外9折、4件額外8折，雖然未算劈價，但勝在款式不錯，有不少簡約易襯款式。

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Cath Kidson｜多款銀包$100起 送禮自用都抵玩

人氣英國品牌Cath Kidson多款經典花花圖案的袋和銀包一直深受歡迎，現場不論銀包、氣袋、小背包等都有多款款式。當中記者認為各款銀包最抵買，翻查官網價格，大多原價售$290-$490，現在劃一只售$100！

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山霧花野｜日系花樣波鞋 首次開倉

常見品牌以外，是次開倉亦有首次加入的波鞋品牌——山霧花野。品牌主打東洋風味花樣、日本布藝的波鞋，款式充滿日系風，在市場上實屬少見，不少鞋款由$980-1180減至$450，初接觸品牌來說非常抵玩。

👇👇👇點圖即看記者精選6款鞋款👇👇👇

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【名牌時裝及運動用品開倉．詳細資料】 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 日期：即日至6月8日 時間：11am - 9pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡、易辦事(EPS) （視乎商戶而定） ※ 以上優惠資料以官方公佈為準

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