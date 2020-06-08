熱數16件網上交易的奇人異事　為減價寫求情信、買手套只買右手

近幾年網購以外，拍賣平台同樣盛行。不少人認為這類平台不但貨物種類千奇百趣，買賣雙方亦能任意設定價錢，相當方便。可是過於自由，反而衍生不少問題。近日人氣插畫家「謝曬皮」就在其Instagram分享，在拍賣平台Carousell遇上買家的低級問題，更邀網民分享在平台上的遇過的奇人奇事，結果引來不少人的搞笑分享。

本地插畫家「謝曬皮」近日在其Instagram分享，表示「Carousell真係好多痴線佬，話說我有張梳化想賣…」，卻惹來不少買家的低級問題，例如「可唔可以寄畀我？」、「請問放唔放到上的士？」、「邊個地鐵站交收方便你？」，提問令人哭笑不得。

近日人氣插畫家「謝曬皮」就在其Instagram分享，在拍賣平台Carousell遇上買家的低級問題，令人哭笑不得。（截圖自Instagram@tsesaipei）

其後「謝曬皮」邀請網民分享在拍賣平台的奇怪經歷，各人的經歷都非常搞鬼，例如有人遇過買家瘋狂壓價、又有人無故「放飛機」。相信有網購過、使用過拍賣平台的人總會有共鳴，想知奇怪買賣家的極限可以去到幾盡？點圖即看15件拍賣平台上會遇到的奇人異事👇👇👇

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網上購物會中伏已不是新鮮事。2019年年末，有網民在 Facebook 淘寶討論區發文，邀請大家分享今年買過的「爛貨」，「告誡大家唔好買」。

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上面的例子夠恐怖未？有錢當然可以無限中伏，不過想省會冤枉錢的話，就要做個精明消費者，將記者三招網購服裝技巧學起來。如果仲未夠恐怖的話，不妨點擊連結，入內看看更多淘寶苦主的悲痛經歷：網購2019│淘寶中伏苦主大聯盟 總結20件貨不對辦年度爛貨