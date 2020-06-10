Kongish｜網民神翻譯15句惡搞諺語　人在做車在震港式英文係乜？

當港式英語，遇上惡搞諺語，會發生甚麼事？你知道「打完J唔要鹹相」的英文是甚麼嗎？有網民腦洞大開，將這些改編了的惡搞諺語翻譯成英文，十分搞笑。

Facebook專頁Kongish Daily《港語日報》，最近將十多句惡搞諺語，例如「人在做，車在震」、「窈窕淑女，供不應求」、「小腿怡情，大腿亂性」等，統統翻譯成港式英語konglish，意思不變又可以同時押韻，抵死翻譯令網民拍爛手掌。

你知道「窈窕淑女，供不應求」的英文是甚麼嗎？

有網民「強帖留言」同時，更留下諺語希望可以過兩招，Kongish Daily亦見招拆招。《開罐》得到Kongish Daily授權，轉載他們的翻譯內容，專頁admin更對記者表示：「We dun do this for fund, but for fun」，夠晒有風格。

👇👇👇按圖看15句抵死konglish👇👇👇

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所謂人不可以貌相，TOEIC滿分、日本英語檢測滿分、用英文接受BBC專訪等，這些極難解鎖的成就，AV女優們一早已經完成。有人類最強BODY之稱的沖田杏梨，幾年前就接受BBC一個專訪，表達自己對日本AV市場的看法，以及女優們遇到的困境，流利的英語令觀眾大為驚嘆。這6位陪過我們度過漫漫長夜的女優，其實英文十分了得。

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