Kongish｜網民神翻譯15句惡搞諺語　人在做車在震港式英文係乜？

當港式英語,遇上惡搞諺語,會發生甚麼事?你知道「打完J唔要鹹相」的英文是甚麼嗎?有網民腦洞大開,將這些改編了的惡搞諺語翻譯成英文,十分搞笑。

Facebook專頁Kongish Daily《港語日報》,最近將十多句惡搞諺語,例如「人在做,車在震」、「窈窕淑女,供不應求」、「小腿怡情,大腿亂性」等,統統翻譯成港式英語konglish,意思不變又可以同時押韻,抵死翻譯令網民拍爛手掌。

你知道「窈窕淑女,供不應求」的英文是甚麼嗎?

有網民「強帖留言」同時,更留下諺語希望可以過兩招,Kongish Daily亦見招拆招。《開罐》得到Kongish Daily授權,轉載他們的翻譯內容,專頁admin更對記者表示:「We dun do this for fund, but for fun」,夠晒有風格。

👇👇👇按圖看15句抵死konglish👇👇👇

