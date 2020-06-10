銅鑼灣馬拉松開倉低至2折　多款Adidas/Reebok波鞋最平$100入手!

銅鑼灣時代廣場再有馬拉松開倉優惠！Adidas、Nike、Under Armour等30個運動休閒品牌低至2折發售，最平$100就買到一對波鞋！同場更有不少涼鞋和游泳用品減價發售！

馬拉松由即日起至15日，於銅鑼灣時代廣場舉行低至2折的減價開倉優惠！現場有多個運動和休閒品牌減價發售，當中波鞋款式有非常多選擇，更有不少大熱款式如Adidas NMD系列，原價$1599，現減價至$330-390！款式和鞋碼尚算齊全，有興趣就要把握時間了！

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同場有售運動服裝、涼鞋、游泳用品

運動波鞋以外，同場亦有多款減價運動服裝、涼鞋和游泳用品發售，款式夠多，也有多款顏色選擇！

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選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。

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【名牌時裝及運動用品開倉．詳細資料】 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓（經2樓或9樓一座電梯大堂前往） 日期：即日至6月15日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 以下馬拉松折扣不適用於特賣場：優惠券、現金券、VIP卡 ※ 付款方式：現金、信用卡(銀聯)、易辦事(EPS) ※ 付款方式：信用卡(VISA/Master/AE)（需消費滿$400以上） ※ 不接受任何電子支付方式 ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

每到夏日，白色T-Shirt就是大家最百搭的單品，可是白色的T-Shirt真的超易變髒或者變黃，到底白色Tee有何保養大法？

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