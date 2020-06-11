Francfranc網店激減低至半價　多款香薰兩件再折　附34款必買推介

Francfranc香港官網近日推出大減價，全網有不少優惠同步進行。除了指定貨品有低至5折大減價外，使用優惠碼更能享有折上折優惠！另外指定系列精品如房間香氛同樣有減價，想知怎樣買才最抵，即看記者整合的官網4大優惠！

Francfranc近日再有減價活動，想要最扺價錢買到心頭好，就要好好善用折上折優惠了！

指定貨品低至5折優惠、用優惠碼有折上折！

即日起於官網購買指定產品，最多可有低至5折優惠！經記者瀏覽官網後發現，產品的種類都不少，當中有不少平價產品例如銀包、咕𠱸和香水等，最驚喜是有早前與迪士尼Tinkle Bell系列精品，粉絲入手係時候！

另外官網同時提供網店限定的優惠碼，買任何2件減價產品，即可有85折優惠，變相折上折！以迷你銀包為例，原價$250，現優惠價$75，如果買2件使用優惠碼、85折後只需$64，變相劈價約26折！優惠暫時未有公布期限，

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「香氛系列」任何2件85折優惠

Francfranc的「香氛系列」一向設計精緻又多選擇，不過門市不常做優惠。現在官網就推出優惠碼，由即日起至17日，買任何2件香氛系列產品即有85折優惠！記得用優惠碼！

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便攜式風扇任何2件9折優惠

夏天已經來到，人人手持一把便攜式風扇是常識吧！雖然坊間都不難買到類似產品，但Francfranc勝在顏色、款式好看，有不少少女色系選擇。此優惠同樣需要使用優惠碼。

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官網全店買滿$300可免運費送貨上門，否則需付運費$60，門市自取則不收取運費。不過要注意，未必所有貨品都適用於同一間門市自取，遇上這樣的情況就不可以使用門市自取自取服務了。

網購優惠以外，近日亦有開倉減價活動！運動品牌馬拉松由即日起至15日，於銅鑼灣時代廣場舉行低至2折的減價開倉優惠！現場有多個運動和休閒品牌減價發售，當中波鞋款式有非常多選擇，更有不少大熱款式如Adidas NMD系列，原價$1599，現減價至$330-390！款式和鞋碼尚算齊全，有興趣就要把握時間了！

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同場還有大量運動波鞋、涼鞋和游泳用品減價發售，點擊全文睇其他款式👉👉👉銅鑼灣馬拉松開倉低至2折 多款Adidas/Reebok波鞋最平$100入手!