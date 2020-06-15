美的創辦人何享健遭綁架獲救　7件你不知美的秘聞　靠賣呢樣起家

據內地傳媒報道，家用電器製造商美的集團創辦人何享健周日（14日）遭挾持其後獲救。佛山市警已拘捕5名涉案疑犯，事件中無人受傷。美的集團今早(15日)於社交平台發文稱，「感謝公安，感謝媒體及社會各界的關心」。對於美的，香港人最熟悉是美的電器，但原來這個品牌不是叫美的，初期也不是賣電器！

據內媒報道，家用電器製造商美的集團創辦人何享健周日（14日）於廣東順德北滘君蘭國際高爾夫生活村的住宅，被持有爆燃物品的賊人潛入，何享健一家亦遭挾持，其子何劍鋒經別墅旁邊的河游到河對面岸報警求助。佛山市警方通報後，已拘捕5名涉案疑犯，指事件中無人受傷；美的集團官方微博今早(15日)轉發上述通報稱：「感謝公安，感謝媒體和社會各界的關心。」

據報，現年77歲的何享健平時生活低調並沒有保鑣。何享健家在2020年胡潤全球富豪榜排名41位，家產260億美元（約2030億港元）。

美的集團網頁截圖

1968年, 美的集團創辦人何享健最初只憑四出集資的5,000元人民幣創業，到現在公司市值已達1,384億人民幣，就連國際影后鞏俐、90後金像獎影后周冬雨，都曾經是美的代言人。

美的1980年生產的第一部風扇竟然不是叫「美的」？這家中國家電產業首家，並且是唯一一家躋身美國商業雜誌《財富》世界五百強的企業，CEO竟不是何家家族的人？以下7個小個秘聞，你又聽過幾多個？

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國泰作為香港代表性企業，原來發跡之地不在香港，當初更是靠賣生蠔起家。這15個秘聞，你又聽過幾多個？

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