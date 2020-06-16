日本藝人搶做YouTuber賺外快　盤點8位進軍YouTube超人氣男女神

新冠肺炎疫情持續影響日本，其中娛樂圈大受衝擊，不少劇集、綜藝節目要暫時停止拍攝，一班藝人和演員頓時無工開，部分人趁機經營「副業」，轉戰做YouTuber拍片，增加曝光率。其中男神佐藤健、天團SMAP前成員草彅剛、AKB48前成員小嶋陽菜，也有份分一杯羹。

YouTuber在日本有相當大的市場，去年成為了小學生票選「最理想職業」第一名，有日媒披露人氣YouTuber的年薪可高達近2億日元，相當於1400萬港元。

佐藤健3月開設頻道，短短3個月已吸引186萬人訂閱。（YouTube「佐藤 健 / Satoh Takeru」）

最近越來越多日本藝人和演員開設YouTube頻道，其中包括多位平日只能在電視熒幕上看到的國民級男女神，他們拍片公開私生活和親民一面，即搶去一班全職YouTuber和KOL飯碗，吸引大批粉絲觀看訂閱。

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同場加映：日本票選出道神顏值女星

日本網站《ランキングー》近期發起投票活動，回顧一班女星年輕初出道時的樣貌，選出「從小便是美人胚子的日本女藝人」，總共有超過5500位網民參與投票。入圍女星的年齡層相當廣，曾被喻為的「日本第一美女」的佐佐木希、現年39歲的凍齡女神廣末涼子，都榜上有名，可是大熱人選新垣結衣和石原里美卻未見蹤影。

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觀看完整排名：日本票選出道顏值爆燈女星 15位出道VS現在對比照 結衣BB不入圍