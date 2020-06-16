失業率5.9%創15年新高差過金融海嘯　心理學家教5招排解失業壓力

修例風波及新冠肺炎疫情持續，重創香港經濟。政府今（16日）公布失業率最新數字，3月至5月的失業率升至5.9%，超過2009年金融海嘯期間的最差情況，創逾15年以來新高。 面對突如其來的失業，感到徬徨無助？《開罐 Opener》請來註冊臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）分享5個小方法，伴大家走出失業的陰霾。

（資料圖片／林振華攝）

市道低迷，就業市場緊張。政府公布3至5月失業率進一步升至5.9%，創15年以來新高，就業不足率升至3.5%，接近17年來高位。面臨突如其來的失業，心裡總不免感到忐忑不安。臨床心理學家鄒凱詩分享5個小方法，助大家走出失業的陰霾。

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鄒凱詩補充，若感經濟情況拮据，尋求社工協助，或到附近的社會福利署綜合家庭服務中心查詢申請援助。鄒凱詩分享，過去有個案事主因負債感壓力欲尋短見，這其實是抑鬱的徵兆，建議應先求醫並尋求專業支援。

疫市下不少打工仔被逼放無薪假，有的甚至被成為開刀對象。一眾孝順仔女若不幸被裁或減薪，家用方面又應如何處理？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

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