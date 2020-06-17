日本童顏偶像突狂甩毛變禿頭　分享恐怖治怪病經歷粉絲回應超催淚

脫髮問題是不少都市人的頭號煩惱，因為髮型會直接影響一個人的外表和觀感，尤其對於偶像和藝人來說，有時候頭髮比生命更重要。不過日本竟然有一位「光頭」女偶像，3年前，她全身上下所有毛髮突然脫落，求醫後發現原來患上了一種怪病...

這位可愛的女孩子叫pippi（ぴっぴ），屬於日本原宿系4人偶像團體「エレクトリックリボン」（Electric Ribbon ），是一名現役idol。她擁有一張超級童顏，對外宣稱只有15歲，但其實已經30歲。

（節目截圖）

因為工作關係，pippi長期以雙馬尾形象示人。3年前，她在綁頭髮的時候，發現頭髮出現硬幣大小的圓形脫髮症狀，一開始她以為是紮頭髮時用力過度導致脫髮，並沒有太在意。

（節目截圖）

求醫後脫髮情況仍未有改善，反而加劇惡化。某天，她在洗澡期間，頭髮突然大把大把掉落，甚至堵塞了排水口。她對著鏡子一照，看見了令人衝擊的模樣...

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同場加映：日本肥仔受欺凌 一件事改寫人生變視覺系美男

常說「每個肥仔都是潛力股」，台灣有彭于晏、香港有姜濤，現在日本又有一個真實例子，證明這個說法是真的！日本節目邀請了視覺系樂團「ν［NEU］」的隊長Hixro，現年37歲的他仍然保持皮膚光滑、身材修長，完全看不出背後有一段不為人知的減肥辛酸史！

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觀看影片及全文：勵志減肥｜日本肥仔受欺凌罷課5年 一件事改寫人生變視覺系美男