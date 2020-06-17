那些我愛過的人｜驚覺愛上閨密前度？ 出手前應先問自己5個問題

由黃翠如、連詩雅、林文龍、馬貫東、陳自瑤等演出的無綫新劇《那些我愛過的人》，今晚播出的第8集講到，書文發現希晨竟是閨密錢莉媛口中的差勁前度情人。發現愛上閨密的前度？忐忑是否決定在一起前，可先考慮以下5條問題。

《那些我愛過的人》劇照

今晚播出的第8集劇情講到，書文（連詩雅飾）和樂汶（黃翠如飾）的閨蜜錢莉媛（陳自瑤飾）返港，書文竟得知希晨（馬貫東飾）竟是莉媛口中的差勁前度情人。莉媛數說希晨的不是，更勸書文好好考慮。

但希晨解釋並說出他與莉媛約會的真實版本時，讓書文的心情更加複雜。發現愛上閨密的前度？決定是否在一起前，可先考慮以下5條問題。

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正苦惱是自作多情，還是對方也同樣對自己有意思？無可否認，戀愛初期的確讓人感到疑惑。對方是否愛上自己，固然令人苦惱，有時連自己也未必肯定，對對方的「愛意」，是純粹想戀愛，還是真的愛上他／ 她。

究竟這只是單純的好感，還真的是愛情來臨？馬里蘭洛約拉大學的社會心理學家Theresa E DiDonato歸納出8條問題，測試你究竟是否真的墮入愛河。

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