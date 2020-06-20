二手名牌手袋│專家教７招避買爛袋　最重要Check耳仔│BetterU#35

選擇購買二手手袋，可以用更平的價錢購入貴袋。購買二手產品，不過需要仔細檢查清楚以免中伏！《開罐》今次邀請到專家，教大家7招Check清楚二手名牌手袋！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

手提名牌手袋夠體面又好看，不過價位都高到買不下手！不少人會選擇購入二手袋，價錢平幾千元，而且不少人都很珍惜使用名牌袋，所以就算是二手袋，市場上不少產品都很新淨！

手袋琳瑯滿目應該怎樣挑？（羅諾賢攝）

那麼購買二手手袋的時候，應該怎樣徹底檢查手袋以免中伏？摩卡少女就請教手袋專門店Lovintage店主子健，教大家7招檢查手袋，以免買回家之後傷心！

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如果真的想購入一個全新的手袋，大家又應怎樣挑選款式？怎樣才不顯老？送你幾個小貼士及款式推介！

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