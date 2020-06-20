識破綠茶婊收兵手法　網民教7招備胎自我鑑別｜出Pool補習班#40

開罐
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不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！

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正所謂，綠茶婊收兵手法層出不窮，有時候當了備胎仍懵然不知。近日有網民在討論區發文求救，想知道怎麼判斷是好朋友還是備胎，「如果一個女生跟妳關係非常要好，在外人眼裡你們的行為像在曖昧/交往，但事實上只是好朋友的那種相處，這怎麼判斷？」帖文一出讓一眾網民議論紛紛，最後竟集思成7招備胎鑑別術，助一眾純情小男生識破虛偽的愛情，向工具人、備胎說不。

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是對你有意還是當你備胎？傳說世上有三大誤會，第一是誤以為門鈴響；二是以為自己手提電話震動；第三是誤會有人喜歡你！如果雙方已經相處一段時間，大家似乎互有好感，想再進一步但又怕自己會錯意？網民教路在討論區列出女生暗戀你的15個小動作，不想白白錯過新戀情？快看看中了多少個！

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