識破綠茶婊收兵手法　網民教7招備胎自我鑑別｜出Pool補習班#40

不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！ 📧如果你遇上出Pool難題，可以 email 到 opener@hk01.com ，《出Pool補習班》會邀請專家免費為你解答。📧

《我是她的、俘虜》劇照

正所謂，綠茶婊收兵手法層出不窮，有時候當了備胎仍懵然不知。近日有網民在討論區發文求救，想知道怎麼判斷是好朋友還是備胎，「如果一個女生跟妳關係非常要好，在外人眼裡你們的行為像在曖昧/交往，但事實上只是好朋友的那種相處，這怎麼判斷？」帖文一出讓一眾網民議論紛紛，最後竟集思成7招備胎鑑別術，助一眾純情小男生識破虛偽的愛情，向工具人、備胎說不。

《我是她的、俘虜》劇照

▼▼▼▼點擊看網民教7招備胎鑑別術自保▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

是對你有意還是當你備胎？傳說世上有三大誤會，第一是誤以為門鈴響；二是以為自己手提電話震動；第三是誤會有人喜歡你！如果雙方已經相處一段時間，大家似乎互有好感，想再進一步但又怕自己會錯意？網民教路在討論區列出女生暗戀你的15個小動作，不想白白錯過新戀情？快看看中了多少個！

▼▼▼▼點擊看網民熱數女生暗戀你的15個行為▼▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

▼▼▼▼點擊以下圖輯重溫專家教路▼▼▼▼