GU｜超過200款限時減價低至2折　Tee最平$19入手　附55款必買推介

GU進行一年一次夏末優惠，即日起至6月25日，超過200款男女裝低至2折發售，減價幅度由$20到最高$160！減價貨品款式夠多元，T恤、下身款以外，亦有多款休閒袋款、鞋款選擇，好好趁端午節假期把握機會去掃貨吧！

超過200款男女裝低至2折發售！（GU）

是次優惠雖然只限門市，但勝在款式夠多、減價幅度夠大，值得到場大掃貨！經記者瀏覽官網，發現減價款式涵蓋上下衣、外套、鞋、袋款，定價由$19至$149不等。當中數款T恤款式震撼優惠減至$19！另外大量T恤、半截裙、休閒長褲最多減至$39！

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夏末優惠同時推出會員限定優惠款式，售價同樣減至$59至$129。登記步驟簡單快捷，登記後到店購物付款時，出示GU手機應用程式就享有會員限定優惠 。點圖睇登記步驟及APP會員限定優惠款式👇👇👇

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※ 店舖保留優惠最終決定權，優惠資料以官方公佈為準

GU以外，連鎖美妝店Sephora和休閒服裝品牌GAP近日分別推出限時優惠，於官方網上商店和門市均有低至5折的大減價！Sephora中大量人氣美妝品牌如FRESH、CLINIQUE等均有減價，GAP全場5折以外、更有折上折優惠，經典hoodies款式折實價減價近3折！

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