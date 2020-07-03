【動物之森／動森】日玩家DIY鈴錢袋餅乾！整餅原因與大頭菜有關

《集合啦！動物森友會》（動森／動物之森）持續稱霸全球遊戲銷量冠軍，加上新冠肺炎（COVID19）疫情更讓全球Switch熱賣到大缺貨。不過有入坑開始建立自己無人島的玩家，肯定都會當初把自己騙來島上要求背大量貸款、擴充商店卻越來越提早下班的狸貓家族們有不少吐槽和怨言。

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《動森》這款遊戲雖然畫風可愛，但在劇情和各種細節設定上都說是相當「硬派寫實」，讓許多玩家都戲稱自己是「白天當社畜，晚上當島奴」。早期玩家必須要瘋狂釣魚、飛出島外自製狼蛛島來賺錢還貸款。招來10位可愛動物居民卻全都要靠你養，就算要蓋橋增加建設，動物居民對募款箱也只會吝嗇丟少少的幾百塊。更不用說沙灘上不時還會有個趴在地上自言自語的海鷗呂游、深夜在島上遊蕩的鬼魂幽幽，都在默默奴役你去幫忙他們完成任務。

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即使在《動森》中尚未無法實現「財富自由」，現在就有日本神人@m_____urem親自烘焙了一盤還原度超高的「鈴錢袋」餅乾，她創作的初衷相當有趣：「因為忘了賣大頭菜而氣噗噗的我，自己來研發煉金術，生出這一盤大概有792,000鈴錢。」（點圖放大▼▼▼）

這位動森玩家自製的「錢袋餅乾」可愛到迅速吸引超過4.2萬網友狂讚，許多人都直呼：「太治癒了～」、「如果有出成商品的話，我一定會買！」、「看起來同時也很美味，品嘗一口 99000 鈴錢的高貴口感」、「跪求公開食譜～」。你是否也認為動森真的已經火紅到可以開一場小市集活動，召集各位神人們來擺攤了呢？

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】