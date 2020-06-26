PUMA網店大減價低至3折　一文看清三大限定優惠　大量Tee$100有找

Puma官網即日起至7月6日，推出期間限定三大優惠，當中包括指定貨品一件6折、兩件5折優惠。另外亦有不少已減價款式，售價低至3折。減價產品涵蓋T恤、運動服裝及休閒和運動鞋款等，相當多選擇，即看《開罐OPENER》為大家精選的58款扺買商品！

是次優惠適用於多款商品，當中包括不少人氣款式如Thunder Distressed Wn's。（PUMA）

綜觀網上商店，即日起至7月6日推出三大期間限定優惠，大量指定商品低至5折。記者同時發現網店中有不少已減價產品，雖然不能享有折上折優惠，但產品本身減價幅度非常大，以近期大熱的「老爹鞋」Thunder Distressed Wn's為例，由原價$999減至$299，相等近3折折扣，同樣扺買！要注意網店買滿$399即免運費，否則將收取$28運費。

👇👇👇 期間限定優惠1｜指定貨品一件6折、兩件5折優惠 👇👇👇

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👇👇👇 期間限定優惠2｜精選T恤$299/3件 👇👇👇

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👇👇👇 期間限定優惠3｜Select系列低至5折 👇👇👇

Puma不時與各品牌推出聯乘系列，簡稱Select系列，款式的設計較一般商品大膽和具時尚感，但定價相對較高。是次優惠同樣涵蓋此系列，有留意開聯乘系列的朋友就要好好把握機會了。

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👇👇👇 大量已減價商品低至3折 👇👇👇

上述三大期間限定優惠以外，網站中亦有不少已減價商品，折扣高達3折！此優惠沒有標明完結日期，因此看中心頭好就要把握時間了！

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網上商店以外，近期亦有本地開倉優惠。即日起至6月29日，馬拉松在尖沙咀海港城舉行開倉優惠！Nike、Adidas、New Balance等共18個運動休閒品牌大減價2折起發售，大量產品$200有找。

現場每個區域均有標明品牌，非常方便客人搵心頭好。（莊堅毅 攝）

波鞋以外，同場亦有各式涼鞋和休閒袋款，最平$100入手！當中Teva厚底版涼鞋只需$70、採用在行山裝備界享負盛名的Vibram鞋底的涼鞋款更勁減$700！

👇👇👇點圖即看Teva涼鞋和其他袋款詳情👇👇👇

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