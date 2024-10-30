減肥｜醫生教4招「去糖減肥法」吃太少脂肪反而肥、這款飲品要戒

近年流行「生酮飲食」、「低醣飲食」減肥法，日常飲食中避免吸收碳水化合物和糖分，只吃油脂和蛋白質，從而達到瘦身效果。不過這些減肥法隱藏著許多「陷阱」，一旦用錯方法，可能會越食越肥，甚至嚴重影響健康！



日本節目《ソレダメ》便介紹了大熱「去糖減肥法」，請來專科醫生教大家如何輕鬆進行「去糖飲食」，減肥期間可以任意食肉，不用在意卡路里。節目指這種減肥法不用節食，只要跟隨醫生教的4個方法，便能在1個月內減甩至少5公斤！減肥方法好似都幾激咁，真係信不信由你！

糖份是致肥元兇！（《ソレダメ》截圖）

【第一招】：留意這幾款蔬菜不能吃！

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要實行「去糖減肥法」，醫生建議每天攝取糖份上限為60克，相等於每天只能吃一碗米飯！不單止是米飯等澱粉質，其實日常生活中也有很多「糖份陷阱」！考考大家，3種蔬果：蓮藕、牛油果和鮮冬菇，哪一款含最高糖份？

答案是「蓮藕」！其實根莖類植物，例如牛蒡、蘿蔔、蓮藕等，都含有大量糖份。數據顯示，100克根莖類植物均含超過6克糖份，其中蓮藕的糖份含量更是蘿蔔的兩倍多。而眾所周知的番薯、薯仔類，也含大量澱粉質和糖份，要避免食用。

【第二招】：吃太少脂肪反而會肥？

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日本一位婦人嘗試「減糖飲食法」，可是一個月後完全沒有瘦下來，原因是甚麼？原來減糖飲食不代表要減少吸收油脂！這位婦人吃肉排時都把肥膏去掉，原來這不是正確「減糖」食法！醫生表示，如果不吸收足夠的動物肥脂和蛋白質，會令身體肌肉比率變低。以這位婦人為例，她減糖的同時減脂，令身體新陳代謝變慢，變相成為很難瘦下來的體質。

讓我們看看成功的例子。這一家四人同時進行「減糖飲食」。光是早餐，每人便會吃200克烤牛肉，3隻雞蛋煎成的奄列，以及沙律。這個家庭的成員每天會吃超過600克肉類，是前一位婦人每天食用分量的12倍！原來這個家庭的爸爸去年被驗出是很可能會患上糖尿病的高危一族，於是媽媽決定全家一起陪爸爸進行「減糖飲食」。

在媽媽的努力下，爸爸不但變得健康，還在一個月內瘦了5公斤，持續一年更減磅10公斤！為甚麼「多肉、高脂」的飲食，能夠減肥而且不反彈？醫生指出，每個成年人每天應該吸收的營養比例，應該是：25%脂肪，15%蛋白質，60%糖份。

坊間不少減肥法，都會建議「減少吸收卡路里」，用節食方法減肥，但其實脂肪和蛋白質都是人體代謝必須有的營養素，缺少其中一樣都會令代謝變慢，容易變肥。醫生指，大部份人肥胖的原因，其實在於平日攝取的大量糖份。脂肪和蛋白質會成為能量，透過運動等方法燃燒；而糖份則會化作「中性脂肪」，儲存在體內，成為非常難減掉的肥膏！

「減糖飲食法」應該是減少攝取糖份，但同時要增加食用脂肪和蛋白質，填補失去的養份。醫生建議，「減糖飲食」期間，每天應該要食用「自身體重x1.5」份量的蛋白質，才能達到減磅的效果。假如體重約60kg，每天便要起碼食用90克蛋白質，相當於2－3隻大雞脾！

【第三招】超意外！這款飲品竟然不能喝？

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看上去非常健康的飲品，其實都是「糖份陷阱」？！有5款「健康」飲品：雜錦蔬果汁、有糖豆漿、全脂牛奶、100%橙汁、香蕉牛奶乳酪飲品，猜猜哪一種飲品最多糖？

嘉賓都認為100%的橙汁雖然沒有添加額外糖份，但橙本身已經含有超多果糖，是「去糖飲食」的大敵，含有水果的飲品應該最多糖。

以100毫升計算，最多糖飲品依次序是：香蕉牛奶乳酪飲品（19克）>100%橙汁（10.7克）>雜錦蔬果汁（6.8克）>全脂牛奶（4.8克）>有糖豆漿（4.5g）。100%的橙汁雖然沒有添加額外糖份，但橙本身已經含有超多果糖，是「去糖飲食」的大敵。

雜錦蔬果汁亦是同樣道理，為了增加甜味，生產商加入了很多高糖份的水果，例如蘋果、橙等等。最令人意外的是牛奶和豆漿！雖然它們排名比較後，但原來都屬於高糖飲品，戒糖人士要避免飲用。要特別留意的是「高鈣低脂牛奶」，雖然脂肪含量較低，但其實乳糖含量與一般牛奶無異，千萬不要在「去糖飲食」期間飲用！醫生推薦飲用無糖豆漿，糖份少，又能補充蛋白質。如果愛喝咖啡的人，可以嘗試「牛油咖啡」食譜。先在杯中放入一大片牛油，再倒入無糖熱咖啡，口感順滑美味，亦能攝取每天所需脂肪。

第四招：這個時間做運動能輕鬆消脂！

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一般情況下，節食減肥法在運動後數小時都不能進食。可是「去糖減肥」則有獨特的運動時間表！醫生表示，進行「去糖飲食」期間，運動後立即進食的減肥效果最佳。飯前運動最能消滅糖份，因為飯前的身體血糖偏低，糖份會比較容易轉化為脂肪。「去糖飲食」人士可以把握飯前2小時運動，把體內糖份燃燒。運動後可以立即大吃特吃。另外，也不用在意睡眠時間，甚至可以飯後小睡，也不會長胖。

醫生解釋，「去糖飲食減肥法」只需要注意限制攝取糖份，嚴格遵守就不會變胖，除此之外甚麼都可以做，簡直是懶人喜訊！