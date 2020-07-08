銅鑼灣19休閒運動品牌開倉　Nike Air Force$100　Converse 3折起

開倉優惠不斷！即日起至7月13日，馬拉松於銅鑼灣時代廣場舉行開倉優惠。現場共19個休閒運動品牌貨品低至2折發售。記者率先到場視察，為大家搜羅抵買靚款！最驚喜必數Nike經典款式Air Force 1 '07，竟然減至$100發售！

現場場地夠寬敞，相信就算人流較多的時候亦不會過逼。（01圖片）

馬拉松開倉的鞋款一向多選擇，根據過往經驗，記者建議大家不妨多留意減價幅度較大的「波鞋山」，儘管感覺較陳列好的區域較為混亂，但細心留意的話一樣能找到不少平價靚款！例如今次就從中找到Air Force 1 '07！

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場內亦有大量運動服飾供大家選購，包括各式長短被褲、外套和運動Bra Top等。運動Bra Top大多原價$370，現在有近半價折扣。有運動習慣的朋友入貨就係時候喇！

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選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。

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開倉大減價以外，本地休閒服裝品牌Ad-lib指定貨品包括T恤、襯衫和帽子等配飾，使用優惠碼可享買2件7折、買3件6折優惠。不少夏季T恤款式折實後只需約$160。👇👇👇即睇記者精選扺買推介👇👇👇

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