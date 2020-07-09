BLACKPINK無墊音唱Live極動聽　韓網民一致大讚：以為只係生得靚

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南韓女團BLACKPINK睽違14個月，以新歌〈How You Like That〉回歸樂壇，不負眾望在MV釋出不到24小時就打破YouTube紀錄，也在5日拿下第一個音樂節目一位。她們在現場安可演出時大展「無墊音」唱功，舞台連一向愛酸人的南韓網友也佩服。

BLACKPINK〈How You Like That〉MV精彩畫面逐格睇（點圖放大▼▼▼）

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BLACKPINK久違回歸拿下好成績，5日在SBS 《人氣歌謠》拿下第一名，照慣例，拿到冠軍的歌手會在舞台現場安可演出，藉此答謝粉絲支持。BLACKPINK開口後，該影片立刻登上南韓論壇The qoo的熱門話題。

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不過一向愛酸人的南韓網友，這回也不得不佩服說：「一直以為她們就是長得漂亮，沒想到BLACKPINK這麼會唱。」、「Rosé簡直是播CD！」、「這是我看過最好的安可舞台了。」、「不愧是YG，雖然高層很多荒唐事，但孩子們實力還是很好的。」雖然也有人認為：「也不到全體都很厲害的程度吧。」但也是韓網中難得評價都偏正面的文章了。

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由於音樂節目的安可演出都是唱現場，也不會有背景人聲和旋律的鋪墊，也常常成為歌手們的「殘酷舞台」，先前就發生TWICE成員MOMO在音樂節目《Show Champion》安可舞台的歌聲，被韓網洗版稱「太過衝擊」事件，雖然有粉絲緩頰是「現場設備問題」，但依然引起熱烈討論。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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