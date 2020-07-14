CottonOn/Pull&Bear/Bershka劈價25折起　Tee最平$39　連身裙$99

換季減價潮持續，不少潮流服飾品牌持續減價！當中Cotton On、Pull&Bear和Bershka分別於官網和門市舉行大減價，折扣最高達25折！大量T恤、褲款$100有找！於Cotton On官網輸入優惠碼更有折上折8折優惠！

Cotton On｜用折上折優惠碼額外8折

Cotton On官網本身已有不少減價貨品，近期更提供優惠碼折上折8折優惠，不少T恤減價後$50有找，就算買來當睡衣都抵買！要留意此優惠只限官網，而且在結賬前必須輸入優惠碼！優完結日期未定，有興趣的話就要快點行動了！運費方面，買滿$300免運，否則要支付$40運費。

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Pull&Bear｜大量男女裝3折起

Pull&Bear本身不設網站，因此優惠只限門市。男女款式均相當多選擇，而且設計普遍不會太誇張。數到較為特別的款式，記者就認為是與迪士尼的聯乘系列頗吸引，三個經典壞人角色「聚首一堂」，玩味十足！優惠同樣隨時完結，大家要把握時間。

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Bershka

Bershka門市減價款式相比上述兩個品牌稍微少，折扣幅度則最大，最高達25折，原價$159的T恤款減至$39！另外男裝襯衫同樣減至$100有找，休閒上班同樣適合。

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

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鞋款優惠以外，本地休閒服裝品牌Ad-lib同樣進行大減價！指定貨品包括T恤、襯衫和帽子等配飾，使用優惠碼可享買2件7折、買3件6折優惠。不少夏季T恤款式折實後只需約$160。👇👇👇即睇記者精選扺買推介👇👇👇

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