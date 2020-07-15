agnès b.開倉3折起　銀包最平$500　網購MarcJacobs/Furla低至4折

銅鑼灣近日舉行agnès b.開倉優惠，全場貨品低至3折，當中包括各款銀包、手袋及首飾等。另外同期亦有其他品牌銀包手袋如Paul Smith、Marc Jacob和Furla等進行減價，最多減至6折！

agnès b.即日起至7月20日於銅鑼灣時代廣場舉行開倉優惠，場內減價貨品包括銀包、手袋、首飾和服飾，記者到場觀察認為各類產品都相當多選擇，而且有不少平實易襯款式，以黑色短款銀包為例，由原價$1690減至$507，值得入手。場內有折上折優惠，買滿2至4件可獲額外9折、5件或以上額外85折。

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場內亦有不少品牌的經典款首飾，包括手鐲、耳環、頸鏈和手錶，亦有男女休閒、運動服飾，全部3折發售！其中耳環折扣後低至$57，送禮自用都適合。👇👇👇點圖看記者精選22款首飾、服裝👇👇👇

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【agnès b. 開倉詳細資料】 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓（經2樓或9樓一座電梯大堂前往） 日期：即日至7月20日 時間：11am - 9pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

開倉優惠以外，一些網店同樣推出優惠，讓大家足不出戶都能盡情購物！專售名牌的網店Farfetch近期有不少品牌減價，當中包括Paul Smith、Marc Jacobs和Furla，折扣最高達4折！全網買滿$2000免運費，否則將根據貨品的大小和重量等計算運費。👇👇👇點圖看記者精選10款銀包👇👇👇

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