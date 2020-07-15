碧咸21歲大仔Brooklyn訂婚　早婚冇好結果？心理學家：取決5因素

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萬人迷碧咸（David Beckham）21歲的大仔Brooklyn，周六（11日）突然對外宣布已向拍拖7個月的女友Nicola Peltz求婚成功。更在帖文中指：「兩個星期前，我向我的靈魂伴侶求婚了，她說Yes。我是全天下最幸運的男人，我發誓我會當一個最棒的丈夫，有一天會成為最棒的爸爸。我愛你。」現年25歲的Nicola除了是《變形金剛4》女主角之外，同時亦是美國億萬富豪Nelson Peltz的千金，二人的婚訊旋即引起熱議。

但不少網民對Brooklyn與Nicola這對「早婚情侶」不太看好，難道早婚和閃婚，都注定沒有好結果？其實當年爸爸碧咸都是以24之齡，與比自己年長一歲的Victoria結婚。雖然二人婚後婚外情和離婚傳言不斷，但至今碧咸夫婦都是名人圈共認的恩愛夫妻。美國猶他州大學社會學者Nicholas Wolfinger曾做家庭成長國家調查（National Survey of Family Growth），發現有2個年齡結婚的夫婦離婚率較低。究竟「最佳結婚時間」存在嗎？

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美國心理學家John Gottman研究兩性關係超過40年，研究出獨有的一套理論，透過觀察雙方的面部表情、說話聲線、用字的情緒等，去分析一對情侶的關係親密度。其中 Gottman 列出了20條小問題，讓情侶測試一下「你有多了解另一半」。自問老夫老妻的戀人們，甚或已分手想檢討一下原因的「復單者」，都不妨和另一半各自用紙筆寫下答案，之後再計分，看看你們情侶間的親密度。

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