馬拉松/Catalog官網限時3折起　奶茶色VANS$400　優惠碼再折上折

疫情持續，留在家中或許是最好的週末活動。不少品牌都紛紛推出網購優惠，馬拉松和Catalog分別推出官網限定優惠，提供運費優惠和優惠卷，另外全網同時進行各大品牌減價，最多低至3折！想知怎樣買能用盡所有優惠，即睇下文！

馬拉松｜免運費門檻減至$300 買滿指定金額再減

馬拉松網店一般要買滿$700才免運，不過由即日起到7月19日，買滿$300即可免費運送貨上門。另外由即日至7月31日，購物滿$800即減$100、滿$1200即減$200，相等大概8折優惠。要注意，必須在購物車輸入優惠碼才會獲得減價。

記者瀏覽時發現，一些指定款式和標明「精選價」的貨品均不適用於以上減價優惠。但網站本身的常規減價活動，如New Balance 2件8折、Adidas 2件75折、3件65折等的優惠，則可同時使用優惠碼，變相獲得折上折。「精選價」大多折扣較大，常規減價的款式則會較新。大家不妨多留意貨品圖片上的各種標明，以識別心水貨品的折扣有多少。

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Catalog｜買滿$1000減$100、滿$1500減$200

Catalog同時推出快閃優惠，即日起至7月19日，購物滿$1500即減$200、滿$1000減$100，同樣需要於結賬時輸入優惠碼。與馬拉松一樣，標有「精選價」的貨品或新款如New Balance 372便不能享有優惠碼優惠，但常規減價則可折上折。Catalog雖然優惠門檻較高，但款式偏休閒，可選的款式亦較多。記者實測後就認為多買幾對鞋用盡常規優惠和全單減價最化算，建議跟朋友夾單。

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

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