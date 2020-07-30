yuu獎賞計劃推使$1賺1分　IKEA惠康KFC適用　新手必睇5大注意位

近年各大品牌都會推出自家儲分APP吸引客人消費，例如萬寧有Mann卡、惠康就跟八達通合作，而誠哥李嘉誠早於三年前更推出整合長和旗下各品牌的儲分APP「易賞錢」。近日牛奶公司終於跟上步伐，宣佈聯同怡和集團及恒生銀行推出消費獎賞計劃yuu，集合多個品牌包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、KFC、PIZZA HUT及PHD，讓消費者可透過yuu應用程式統一賺積分換獎賞．究竟呢個APP好唔好用、優惠多唔多、又有咩限制？記者實試話你知！

yuu獎賞計劃以「消費$1賺取1分」為基本計算方法，只要到計劃中指定的12間商戶消費便可獲得積分。登記方法除了在Apple App Store或Google Play下載yuu應用程式、WeChat小程序和yuu官方網站登記外，亦可以於7-Eleven、萬寧及惠康任何一間門市，以八達通登記。注意以上全部方法均需以香港手機號碼登記！多種方法中以APP最為方便快捷，按圖看登記步驟👇👇👇

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記者實測後，認為APP整體尚算清晰易用，不過如果想用盡優惠，則有些小細節要注意！例如用其他外賣平台APP叫KFC、Pizza Hut的話，該筆消費並不會計算作積分！作為消費者真係有啲蝕底！另外想賺盡積分都有注意位！👇👇👇按圖看新手5大注意事項👇👇👇

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針對新用家，yuu提供了不少首次優惠，當中主要為獲得獲外或倍數積分。門檻較低、而且所獲積分亦算可觀，大多截止日期只到8月13日（周四）。大家不妨先使用這些限時優惠！👇👇👇按圖看9個「首次」限時優惠👇👇👇

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近期多個運動品牌亦接連推出網購優惠，如Nike和New Balance均有折上折優惠，折扣高達4折，實行「抗疫價」促銷！即睇10款扺買推介及優惠碼詳情👇👇👇

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