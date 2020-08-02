Coffee 8分鐘宅在家肩頸拉筋操　附防斜方肌粗大貼士│BetterU#44

Home Office的大家，最近有沒有感到肩頸膊痛？經常低頭、拿重物和做運動用錯力，都有機會導致肩頸膊痛，頭痛失眠，甚至是斜方肌粗大問題！不止皮肉受苦會痛，外表一樣會受影響！但不用怕！只要學拉筋並持之以恆，沒有問題是解決不到的！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我齋啡妹妹會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

今次請來瑜伽達人Coffee林芊妤教大家肩頸拉筋運動，只需8分鐘！而且可以選擇在床上進行，7個步驟便可幫你拉鬆筋骨、舒緩肩頸膊痛及改善斜方肌的問題。不過做運動前，大家或許會有疑問，究竟甚麼是斜方肌？它的狀況又會如何影響我們日常生活以至體態？👇👇👇點圖認識斜方肌！👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

上文提到斜方肌非脂肪，想把它變得沒那麼顯眼，除了改善生活習慣，就必須靠拉筋！而肩頸膊痛的問題同樣可以透過拉筋改善！👇👇👇躺上床！開始8分鐘拉筋大法！👇👇👇

+ 11 + 10 + 9

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

疫情持續，有運動習慣的朋友面臨健身室關閉、或是不敢上街做運動。沒有習慣的就變得更懶惰，加上可能要在家工作，明正言順的躺在家。但這些統統不是藉口！在家一樣可以做運動Keep Fit！此減腹訓練只需15分鐘，而且初學者、月經期間或練腹肌時容易用錯背力的朋友們均適合。👇👇👇動起來！立即點圖學減👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

想知全部步驟和在家減肥貼士？點擊睇全文👉👉👉Coffee林芊妤教15分鐘居家虐腹操 附在家減肥6大攻略│BetterU#43