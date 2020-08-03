雞排妹點止身材好咁簡單　9個故事看她知性、敢言、搞笑另一面

雞排妹鄭家純早前在高雄市長補選民進黨活動上，哽咽呼籲大家「不要放棄香港」，指自己每次提到香港都想哭，不少網民讚賞她「人靚心又靚」。

雞排妹身材突出，言論及衣著都十分矚目，更不時上載清涼照片，讓粉絲大吃眼睛冰淇淋。雞排妹除了有美好身材之外，亦非常敢言，不時為社會議題發聲，更十分關心香港局勢。另一方面，成名亦未有高高在上，更因一名男絲粉買不到寫真相，到香港時親自為他送上，十分貼心，讓網民看到不一樣的雞排妹。

雞排妹鄭家純在高雄市長補選活動上，哽咽呼籲大家「不要放棄香港」。(影片截圖)

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作為一個老司機，又怎會不認識三上悠亞呢？不過對不少朋友來說，很可能只知道她是一個很紅的AV女優，而不知道她的魅力所在。除了基本的甜美臉蛋、大胸長腿之外，她的出身亦充滿話題：她只用了半年時間，就爬到了頂尖女優之列。這13件成名背後的故事，或者可以解答，為何她是一個前無古人的女優。

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