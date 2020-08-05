馬拉松/豐澤官網在家運動配件7折起　無線跳繩、智能拳擊球入手價

疫情期間，在家的時間比從前多，一不小心隨時變「肥宅」！不想變肥後才後悔，現在就要行動了！近期有不少品牌如馬拉松、DECATHLON和豐澤，均進行運動器材和配件減價，大至跑步機、小至瑜伽墊都有優惠，不論有運動習慣還是新手同樣適用！

當中不少減價配件低至$100有找，新手適用！（馬拉松／豐澤）

馬拉松｜運動用品配件優惠7折起 滿3件額外9折

馬拉松近期推出在家運動器材減價優惠，各款器材和配件低至7折發售，買滿3件或以上可以再獲額外9折。貨品種類頗多，由基本的瑜伽墊、啞鈴及與Ring Fit同款的普拉提圈都有，全部在家適用，當中不少減價後售價低於$100。怕自己三分鐘熱度的運動新手相信日後一旦放棄，也不會過於痛心。全店消費滿$700可免送上門運費，滿$300則可免費到馬拉松門市自取，否則需支付$50運費。

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豐澤｜限時優惠低至76折 蝸居必買無線隱形跳繩

豐澤即日起至8月9日，進行網店限定家用健身器材限時優惠，優惠低至76折。當中以跑步機器材等減價幅度最大，減近$3000。不過一般市民家中豈有如此多空間，因此記者較為推介一些可摺疊式的跑步機。另外一些具智能功能的運動配件同樣可以考慮，當中以無線隱形跳繩最吸引到記者！配合藍芽和APP，就算沒有繩的部份一樣能計算跳繩次數和卡路里消耗量，相當配合家空間較小或雜物較多的用家。全店一般客戶買滿$500、VIP會員滿$300免運費、如門市取貨則免費，否則將根據各貨品及送貨地址計算運費。

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DECATHLON｜大量抵買配件 低至$49入手

一向集齊多種運動用品的DECATHLON雖然沒有減價，但勝在定價本身偏低、而且選擇夠多，當中如$49瑜伽墊及可拆式呼拉圈都頗為值得入手。現在官網更設有即日送貨服務，12PM前網上確認訂單、貨品可即日6PM後到手，門檻低至全單滿$80即可免運費。而一般上門送貨服務，訂單滿$500可享免費送貨或收取運費$40。

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準 ※如果身體不適，請勿進行訓練 ※訓練前請進行足夠的伸展運動 ※不要過度訓練，請進行與您的身體健康水平相等的訓練

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adidas官網早前曾經推出白鞋和「Blue Monday」買一送一優惠，不過不是限制款式、就是限時一天。來到8月再次推出買一送一，商品範圍變大，減價期亦變長，可謂比之前更抵買！另外同期PUMA官網同樣有減價，正價貨品最多7折，使用優惠碼更可再減！

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