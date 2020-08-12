銅鑼灣28品牌開倉1折起　DW手錶最平$550入手　必買ad-lib掙扎Tee

即日起至8月17日，銅鑼灣時代廣場一連6日舉行開倉優惠，共28個休閒品牌減價1折起發售！除了adidas和Reebok以外，是次開倉亦有較少見的DW（Daniel Wellington）和ad-lib，想知甚麼item特別值得入手，即睇下文！

DW｜多款手錶4折起發售

場內眾多品牌中，較少做開倉優惠的DW（Daniel Wellington）可謂最吸引的item！手錶全部4折起發售，不但款式多、各種錶帶錶面類型齊全，而且更有禮盒裝發售，相當吸引起！另外有些款式錶面設兩個大小，當作情侶錶也不錯。

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ad-lib｜必買掙扎、貓狗Tee 帽子劈價至$20

一向有不少搞鬼設計的ad-lib同樣有減，而且種類頗多，包括多款Tee、恤衫、袋子和帽子等。T恤款式大多走簡約路線，並加上重點設計如刺繡圖案，當中有充滿本土味的「掙扎」及香港景色Tee，值得入手！

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adidas、Reebok｜多款長青經典款 減至最低$200

是次開倉同樣有運動鞋款選擇，包括adidas和Reebok，分別減至$200、$350及$380。長年流行款式如adidas Super Star、Stan Smith、Campus Shoes等均有份。另外Reebok款式買滿指定金額可再減，分別為滿$1000減$150、$1500減$300和$2000減$500。

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【夏日服飾特賣．開倉詳細資料】 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓（經2樓或9樓一座電梯大堂前往） 日期：即日至8月17日 時間：11am - 9pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) （根據個別商戶而定） ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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