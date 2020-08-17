【角路生物】十大受歡迎小夥伴出爐！即睇排名了解每個的超強人設

近年爆紅的「すみっコぐらし」（角路生物）被翻譯為「角落小夥伴」，看得懂日文的人就會知道，「すみ」是「角落」的意思，這系列的每個角色都喜歡窩在角落，只要靠著牆就很有安全感，一般窩在角落總是給人一種被邊緣、冷落的可憐刻板印象，但「角落小夥伴」們卻被塑造出即使躲在黑暗小角落也療癒可愛的模樣。

每隻角色都有自己的秘密，還有讓人會心一笑又鮮明的性格，再加上這群東西聚在一起時讓人體悟到，找到一個讓自己安心的地方、找到屬於自己的角落是一件很棒的事，讓大家在疲累的群聚生活裡獲得滿滿療癒。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，這群熱愛角落的小東西有哪些有趣的人設和魅力吧！

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年07月25日至2020年07月23日，共三年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『角落生物／角落小夥伴』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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