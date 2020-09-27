疫症期間日本家庭都減少外出，父母都絞盡腦汁想法子，讓子女在家也能大玩特玩。日本有位手巧的暖男爸爸，竟然為了9歲的鐵路迷兒子，在家中自製和重現JR火車站，網民看到站牌的還原度和細節都大讚高質！除此之外，這位爸爸製作了多款小朋友「雙眼發光」的手作，各位父母不妨參考一下！

早前，一位網名叫枕井仗二（Twitter＠Dad_McFly）的爸爸，在Twitter上分享他今年為9歲生日的兒子所製作的禮物。

原來他的兒子是個鐵路迷，為了讓兒子在家也能感受到車站的氣氛，他決定親手製作JR火車站的站牌，站名寫著「9歲」，不但還原度高，而且非常可愛！這個高質手作立即在網上瘋傳，吸引大批同樣是鐵路迷的網友留言，並大讚：「真羨慕你的兒子有你這個有愛的爸爸！」網民又翻出這位「絕世好爸」以前的作品，每件手作都充滿心思，光看圖片便能感受到父愛！

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同場加映：日本驚現超薄60cm紙片屋 這5間騎呢房屋誰想住？

香港地寸金尺土，年輕人一屋難求。籠屋、劏房、「太空艙」，這些面積極細的蝸居，相信大部份香港人都見識過，但「紙片屋」你又見過未？最近，有日本節目收到觀眾投稿，發現市內出現只有60cm闊的房子，空間狹小程度驚人，只能用「薄」去形容它！

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