即將入秋，各大運動休閒品牌紛紛減價促銷！網購平台ZALORA即日起推出運動服裝用品減價3折起，當中包括大熱品牌如adidas、ASICS、Under Armour和Champion等，鞋及運動衫褲均有優惠。同期adidas官網亦有減價，最高達半價！《開罐 Opener》記者將為大家精選款式，並話你知同一款式下，究竟邊度買更平！

ZALORA｜各運動品牌3折起 設30天免費退貨服務

網購平台ZALORA今次推出運動服裝用品減價活動同樣集多個品牌，有減價常客adidas和PUMA外，亦有較少減價的ASICS、Under Armour和Champion等，折扣最高達3折！

雖然款式未必夠各牌官網齊全，但勝在門檻低，買一件貨品亦能獲得折扣。另外是次大部份減價貨品亦設30天內免費退貨，是一般官網沒有的，相當適合衝動一族。運費方面，全單買滿$299可享免運費，否則需根據貨品重量支付相應運費。優惠完結日期未到，有興趣就要盡快行動了！👇👇👇按圖看記者精選4品牌31款抵買之選👇👇👇

adidas｜夏季末折上折優惠 2件額外8折、4件額外5折

adidas官網繼8月頭舉辦買一送一優惠後，即日起9月3日再次推出優惠，指定減價貨品，購買2件享額外8折、購買4件享額外5折。現時全店免運費。

折扣幅度吸引、款式亦多，折上折起來可謂達「跳樓價」。但縱觀多次adidas減價經驗，記者認為是次款式跟前幾次減價非常相似，而且要買2或4件才能獲得優惠，隨時花費更多。較為適合之前幾次減價沒參與到或能買到多件貨品的朋友們。👇👇👇按圖看記者精選11款抵買之選👇👇👇

精明消費貼士：究竟哪邊更抵買？

adidas SAMBAROSE運動鞋（adidas）

今次兩邊同步減價，如果你有興趣購入adidas產品，記者非常建議就個別產品格價！以adidas SAMBAROSE 運動鞋黑色為例，定價$899，現時於ZALORA減至$589.9；而在adidas官網則減至$718，另可使用折上折優惠，如買2件可折至$574.4、4件可折至$359。看似adidas優惠價更低，但如果你只買一對，ZALORA其實較為化算。

另外同款白色，在ZALORA同樣減至$589.9，但在adidas官網則沒有任何減價，售價為正價$899。同款不同色價錢可差天共地，因此格價及考慮購買數量是相當重要的！

※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

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網購減價優惠以外，近期亦有開倉優惠。Inspire Hub即日起至9月1日，於觀塘舉行New Balance Pop Up Store開倉減價活動，全場產品低至2折，部份產品更設折上折優惠！場內有大量鞋款，運動衫褲及外套選擇。最平$100就有交易！👇👇👇按圖看各鞋款有幾抵買👇👇👇

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