Zara/Pull&Bear減價2折起　必買百搭橫間Tee$39　真皮單肩包$259

各大時裝品牌準備換季，紛紛推出減價促銷！香港炎熱天氣起碼持續至11月，大家不妨抓住夏天的尾巴，趁低吸納！Zara及Pull&Bear即日起推出門市及官方網站減價，各式男女裝衫褲鞋及袋款最低以2折發售！

（ZARA）

Zara｜男女裝低至4折 水桶包款都有減

Zara官網及門市即日起同步舉行「Special Prices」優惠，多款指定男女裝減價發售，折扣最高達4折。與一個月前的減價比較，款式已有不少變動，除了有一貫的衫褲裙，今次亦新增不少袋款及鞋款。當中水桶包亦有減價，雖然並非是最熱門的款式，但勝在版型不錯、款式斯文，上班、休閒均適合。

運費方面，買滿$400可免運費，否則收取$39運費。如選擇門市自取則不設門檻免運費，不過要注意並非每一件產品均能提供門市自取！👇👇👇點圖看記者精選15款減價產品👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

Pull&Bear｜折扣最高達2折 必買$39橫間T恤

同期Pull&Bear亦有減價，減價幅度比Zara更大，減價低至2折。另外款式亦比Zara更多選擇，當中包括不少簡約款式T恤，如非常百搭易襯的淨色T恤、橫間T恤及T恤長裙款，最低價只需$39便能入手，「粗著」也不心痛，而且隨時比淘寶更便宜。Pull&Bear於香港地區暫時只限門市購買，不過部份產品能於網上檢查門市存貨狀況，去掃貨前不妨先參考。👇👇👇點圖看記者精選15款減價產品👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

👇👇👇點圖看記查看品貨存3步驟👇👇👇

※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

Uniqlo及GU近期均舉行每週限定優惠，即日起9月3日一連7天，男女裝各款產品包括T恤、背心、裙款、長褲及內衣等均作限時減價！👇👇👇點圖看GU限時優惠產品👇👇👇

+ 25 + 25 + 25

Uniqlo一樣有減！立即點擊全文睇詳情👉👉👉Uniqlo/GU限時優惠 多款T恤背心$129/2件 另附New Balance開倉