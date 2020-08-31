農曆七月，又到了一年一度鬼門關大開的日子。每年的盂蘭節（又稱鬼節），網民都會分享不同的鬼故事，《Opener開罐》為大家整合了6個令人毛骨悚然的日本民間故事，包括為人熟悉的「裂口女」、「廁所裡裏的花子」等，究竟他們的由來是甚麼？齊來看恐怖鬼故挑戰自己膽量吧！

廁所的花子由來是？（網上圖片）

「怪談大國」日本是很多著名恐怖傳說的發源地，當中「手拿剪刀的裂口女」、「廁所裏的小女孩花子」，更被改編成電影和出現在日劇當中，成為代代相傳的鬼故事。《Opener開罐》為大家介紹其中6個看完超心寒的日本民間都市傳說，儘管有些故事曾被質疑造假，但內容依然令人毛骨悚然，膽小鬼千萬不要在深夜觀看！

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同場加映：4套吉卜力動畫的暗黑都市傳說

吉卜力工作室出品多套經典電影，包括《龍貓》、《千與千尋》等，雖然全部都是動畫，但卻從來不是「只給小孩看的卡通片」，每一套電影的故事、歷史、配樂，都隱藏著很多對社會反思和嘲諷。與此同時，坊間流傳著很多有關吉卜力電影的都市傳說，據聞龍貓是只有死者才能看見的死神、《千與千尋》的油屋是妓院等等...部分純屬網友推測，信不信由你！

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觀看全文：龍貓是死神？千尋賣身做雛妓？4套吉卜力動畫的暗黑都市傳說