農曆七月十五盂蘭節（俗稱鬼節），當然要玩一下恐怖揭尾故，《開罐》為大家搜集了13個心寒揭尾故，有時人分分鐘比鬼更可怕。

揭尾故的玩法，是先說出謎面，然後其他人開始發問，只可以問是否題，例如「主角是否跌死？」不可以問「主角是怎死的？」；一路抽絲剝繭得出最終結論，牛吃草、盲人康復過隧道等揭尾故相信大家都聽過，今次為大家找來13個揭尾故，夠晒好意頭。

膽小的朋友，只驪到謎面已經叫救命。

小編會先把問題放出再到答案，如果不想看到答案的話，就要快手碌下一張了。問題排列不跟難易度，如果你的朋友估到晒，嗯，他很危險...

👇👇👇按圖看13個揭尾故👇👇👇

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小夫和胖虎的哆啦AV夢，令不少人童年回憶崩壞，不過對於某一部份網民來說，只可算是笑料一則，因為我們的童年，一早已經充滿陰影...小時候看動畫，卻被當中的暗黑情節嚇個半死，要甚就看完心頭像是壓了一塊大石，久久不能釋懷，這樣的情況大家多多少少都遇過，《開罐》整理了6個小時候心靈受創的名場面，在大家的傷口上灑鹽。

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