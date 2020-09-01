來到9月，除了是開學季節，亦是一眾9月壽星的大日子！《開罐 Opener》為大家整合本月生日優惠，當中包括各式商店如Uniqlo、Nike及ZALORA網購平台，提供現金券及折扣優惠。另外一些玩樂好去處，如UA及MCL戲院均有送戲飛！想知如何獲得各優惠，即睇下文！

生日除咗食蛋糕，當然仲要買嘢獎勵自己！（《她的私生活》劇照）

1）Uniqlo —— 登記APP會員生日優惠禮券

近年Uniqlo一直大力推廣APP，成為APP會員除了方便宅在家網上購物，亦能不時獲得獨家優惠如「APP會員特別限定價格」及獲賺U值積分。現在登記更有迎新優惠券$20及首次購物免運費優惠，另外生日優惠禮券亦會於登記成功並輸入好資料後於生日當月發放。👇👇👇即睇登記會員教學及生日優惠券詳情👇👇👇

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2）Nike ——會員生日禮遇享$100折扣

相比其他波鞋品牌，Nike不論於官網還是其他波鞋網購網站均不常減價，因此生日優惠當然有一定吸引力！只要成功登記會員，除了能享有冇門檻免運費優惠，亦有各類會員獨家產品以供選購，於生日當日更能獲贈$100折扣優惠碼！👇👇👇即睇登記會員教學及生日優惠詳情👇👇👇

3）Muji Passport——送里數當錢用

如果有留意開Muji減價的朋友們應該不會陌生，登記Muji Passport除了有機會於減價時額外優惠及不定時獲得電子優惠券外，其實在生日時一樣能夠獲得額外里數！累積滿指定里數至不同級別便可兌換MUJI積分，並於下次消費時作現金使用！👇👇👇即睇登記會員教學及其他優惠詳情👇👇👇

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4）UA——生日戲飛及小食優惠

戲院近日重開，戲迷們又多個玩樂選擇了！只要成為UA LOYALTY CLUB會員，便能享生日及其他全年優惠！👇👇👇即睇生日優惠及近期新戲詳情👇👇👇

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5）MCL

UA以外，另一連鎖戲院集團同樣有推會生日優惠！👇👇👇即睇生日優惠及近期新戲詳情👇👇👇

6）ZALORA——生日優惠折扣碼

網購平台ZALORA一向多優惠，不過恆常減價以外，同樣會提供會員生日專屬優惠！👇👇👇即睇生日優惠有幾折👇👇👇

7）DON DON DONKI——生日送神秘禮品

大家最愛的DONKI（驚安之殿堂）同樣設會員制，下載APP並成功登記後除了能於購物時賺取dMiles，亦有生日禮物！👇👇👇即睇登記教學及生日優惠內容👇👇👇

8）誠品書店——全單8折優惠

誠品書店同樣較少有大型優惠，因此生日優惠絕對值得擁有！而且店內種類頗多，書本以外亦有不少文具精品，開學期去大掃貨也絕對適合！👇👇👇即睇登記教學及生日優惠內容👇👇👇

9）Facesss——8、9月之星限定生日優惠

集多個彩妝護膚品牌於一身的Facesss，只要在店中憑任何消費即可登記成為會員。近期更推出8、9月之星限定生日優惠！不用消費即可獲得禮物！👇👇👇即睇生日優惠有咩送👇👇👇

10）Aeon——一日無限次95折

只需付$20或有指定Aeon信用卡均可成為會員。於Aeon超市外，12蚊店（Living Plaza）均可以儲分！一入會有多個優惠，記者認為$20會費絕對抵比！👇👇👇即睇生日優惠有咩送👇👇👇

※ 一切優惠及條款以網站為準

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