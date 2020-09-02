尖沙咀海港城即日起至9月7日，集合21個品牌舉行名牌服飾及家居用品展，多款貨品低至1折發售！記者今早到場直擊，為大家發掘抵買靚款！想知場內甚麼品牌值得入手？即睇下文！

今次21個品牌中，記者認為整體品牌較為成熟風，如kipling和BOSS。但亦驚喜地有較少做優惠、經典不敗的皮鞋品牌Timberland和深受年輕人歡迎的Dickies 2個品牌參與，而且折扣幅度高、款式亦多，因此亦頗為適合到場一遊掃貨。

今次開倉集齊共21個品牌，多款貨品低至1折發售！（01圖片）

Timberland｜大量鞋款4折起 必買防水靴款

今次開倉Timeberland多款鞋款均以4折發售，靴款大多由$1499-$1799減至$600-＄720，另外皮鞋款一樣有減，大多減至$520-＄640。雖然減價後定價不算相當低，但以Timberland出名耐穿、不怕過時來說，現在能以4折價錢購入，記者認為相當值得入手。👇👇👇點圖看精選20款抵買產品👇👇👇

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Dickies｜長袖T恤、衛衣、外套$129起 休閒鞋$599減至$159

另一值得入手的品牌則是Dickies！今次開倉多款長袖T恤、衛衣及褲款由$359-$599減至$129-$199，另外外套款和休閒鞋款同樣有減。眾多減價貨品中，記者尤其喜歡衛衣款，皆因質料夠厚實而且相當柔滑！大家不妨為冬天提早入貨。👇👇👇點圖看記者精選抵買產品👇👇👇

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【名牌服飾及家居用品展】 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 日期：即日至9月7日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS（視乎個別商戶而定） ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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