日本漫畫《食戟之靈》中其中一個角色薙切繪里奈擁有「神之舌」，味覺和嗅覺都高人一等，到底這種「絕對味覺」是否真的存在？最近，日本節目訪問了一位12歲小學生，發現他竟然擁有超強舌頭，能秒嘗出嘴裏的豬肉是吃甚麼飼料長大的，就連主持人也被他的絕技嚇呆：「不愧是將青春奉獻給豬扒的少年！」

「神之舌」少年的技能到底有甚麼用處？（節目截圖）

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》在全國不同地方尋找身懷絕技的青少年，竟然發現了一個只有12歲，卻擁有千年一遇的「豬扒神之舌」少年！這位小胖子原來是一家炸豬排專門店的少爺仔，在「豬迷」爸爸的教育下，成為一個無豬不歡的小學生。最令人震驚的是，他居然擁有一項超級技能，能夠一秒嘗出嘴裏的豬肉是吃甚麼飼料長大的，更能分析每種豬肉的差別，年紀輕輕便展現「超級品豬師」的無限潛能！

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同場加映：日本窮男僅帶4千港幣移民美國靠賣醬汁賺250億円

每個有錢人的致富之路都不同，日本居然有一位男子僅靠醬油和味醂，在美國白手興家，勁賺250億日圓成為富豪，入住佔地超過88萬呎的超級豪宅，更成為了當地名人，連美國前總統奧巴馬都認識他！到底，這位男子是如何創造這個傳奇故事？

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