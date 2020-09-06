假如有一天你和男／女朋友分手了，你會如何前度送的禮物？有人會直接丟棄、亦有人會繼續使用，其實不同的處理手法，分別反映了四大類愛情人格，到底你是一個甚麼類型的戀人，快做下面的心理測驗看結果吧！

（YouTube「幸せ＊Style」）

最近日本YouTube頻道「幸せ＊Style」分享了一個心理測驗，只要回答一條問題，便能知道你的愛情人格，反映出你在異性眼中是否一個合格的戀人，令你更了解清楚自己在愛情路上有甚麼缺點，更能知道內心潛藏性格！

【問題】你最近與戀人分手了，你會如何處理他送給你的禮物？💔💔

【1】直接丟棄在垃圾桶

【2】放上買賣平台轉售

【3】藏在儲物櫃深處封存

【4】不會介意，繼續使用

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同場加映：從乘升降機站立位置反映你最渴望甚麼

你平日乘搭電梯時，最喜歡站在哪一個位置？原來，這個細微的習慣反映了你內心潛藏的慾望。最近，日本網站「Googirl」推出了一個心理測驗，根據你選擇在電梯站立的位置，秒分析出你最近在最渴求的是甚麼！

【問題】走進無人電梯，你會選擇站在哪個位置？

【A】靠近電梯按鈕位置

【B】正中心位置

【C】角落位置

【D】最後的中間位置

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觀看結果及全文：日本神準心理測驗！從乘升降機的站立位置 秒知你此刻最渴望甚麼