一向以姣好身材著名的韓國模特兒Jess，早前在Instagram上貼出一張「半裸照」而引起熱烈迴響。當了模特兒超過10年的她，2年前創立了內衣品牌，經常親身上陣為自家品牌拍攝廣告，大show超火辣身材。

IG@jess.02.23

就是這張相，引起了「網民暴動」！／IG@jess.02.23

模特兒兼創業家

1989年出生的Jess，原名吳恩英（譯音），今年31歲，已經當了模特兒13年，現時在Instagram上有超過50萬名粉絲。6年前，她開創了一個婚紗品牌「dear my jess」，2年前又再創立自家內衣品牌「love me most」。

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大方承認整容

Jess曾經在YouTube上大方承認自己曾經整容的事實。她認為，所有要上鏡的職業，包括模特兒、演員、偶像等，都要進行「自我管理」，而整容、減肥其實都是屬於其中一部分，「我覺得整容對我的事業有很大幫助，是沒有需要隱瞞的事」。

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曾出演Super Junior MV

2年前，Jess還曾經受邀，出演韓流組合Super Junior《Lo Siento》的MV。歌曲請來美國歌手Leslie Grace合唱，所以MV女主角亦需要找一個有歐美味道的女生，而Jess正正就是完美的人選。

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