「青梅竹馬」四個字總能引起無限遐想，小時候曾幻想能和他/她一起成長，長大後能步入禮堂⋯⋯但日本有位純情女生麻友（マユ），竟遇上一個擁有隱藏身份的青梅竹馬，更揭破一宗驚人騙案！

《緊急捜査!トラブルSOS サギ師VS最強弁護士》節目截圖

日本節目《緊急捜査!トラブルSOS サギ師VS最強弁護士》早前收到化名麻友（マユ）的女生求助，竟從而揭破一宗驚人騙案！事緣女主角麻友（マユ）有一位從小一起長大的青梅竹馬名叫小渡（化名，ワタル），兩人經常一起玩，而且大家父母關係也不錯。

《緊急捜査!トラブルSOS サギ師VS最強弁護士》節目截圖

小渡不但長的帥氣而且成績也優秀，從小已很受女生歡迎。直至高中畢業後，二人再沒有聯絡。四年過去，突然有一天，麻友收到小渡的訊息，二人聊天相談甚歡，最後麻友答應了小渡見面。

《緊急捜査!トラブルSOS サギ師VS最強弁護士》節目截圖

約會當天，小渡穿著一身高級西裝出現，看起來比以前更帥氣。談話中麻友得知，小渡現時是航空公司機師！麻友心裡想，莫非小渡就是我的命中注定？卻沒想到這次見面，正是驚人騙案的開端！

《緊急捜査!トラブルSOS サギ師VS最強弁護士》節目截圖

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遇到一個王子般的對象是每個少女的夢想，變性的少女都不例外。日本變性明星春菜愛（本名︰大西賢治）年輕時也有一顆少女心，對愛情充滿美好的幻想，怎料有人卻利用她的少女心騙走1億日圓。

春菜愛原名是大西賢治，男兒身的時候也很帥。（節目截圖）

現年48歲的春菜愛在節目《ザ！世界仰天ニュース》中公開了一段年輕時的慘痛經歷。25年前剛完成變性手術的她正處於「花樣年華」，對愛情充滿幻想，卻被一個渣男精心佈局，令她負債1億日圓（約近800萬港元)，到底他做了甚麼呢？

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